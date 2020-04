Conselhos úteis: Precauções para uma alimentação segura

Raquel Duarte Hoje às 12:36 Facebook

A pneumologista do Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia/Espinho Raquel Duarte responde a algumas questões e deixa conselhos sobre a Covid-19.

À medida que navegamos nestes tempos sem precedentes, muitos se perguntam como comprar, encomendar e preparar alimentos com segurança para minimizar a transmissão do novo coronavírus. Juntamente com a manutenção de práticas importantes de distanciamento social, etiqueta respiratória e da lavagem frequente das mãos, vou tentar dar-lhe alguns conselhos de como preparar e confecionar a comida em sua casa.

A cozedura dos alimentos é eficaz?

Cozinhar os alimentos é um dos métodos mais eficazes para garantir o consumo seguro dos mesmos. A temperatura de cozedura deve ser de, pelo menos, 70 ºC (a água ferve a 100 ºC). Nesta fase evite consumir alimentos malcozinhados ou crus (pode ser exceção a fruta ou legumes que possam ser descascados).

Como tratar a fruta ou legumes descascados que pretende comer crus?

Comece por lavar as peças de fruta ou legumes, lave bem as mãos de seguida. Descasque-os. Volte a lavar as mãos. Coma. Volte a lavar as mãos.

A que temperatura devo conservar os alimentos?

Para manter os alimentos em segurança opte por mantê-los a temperaturas bem quentes quando os vai consumir, ou temperaturas inferiores a 5º para os conservar/guardar. Se descongelar alimentos, não se esqueça de os aquecer bem antes de os consumir.

Que cuidados deve ter na confeção dos alimentos?

Mais uma vez, a lavagem das mãos antes e depois de preparar e confecionar os alimentos é a ação-chave! Lavar e desinfetar corretamente os utensílios e bancadas de preparação de alimentos antes e após a sua utilização, com água e sabão/detergente ou solução de lixívia, e usar utensílios diferentes (tábuas, facas) para alimentos crus e cozidos. Não use anéis ou pulseiras quando está a preparar os alimentos (dificulta a higiene das mãos) e não leve as mãos à cara nem utilize as mãos para fazer a mistura de alimentos (usar sempre utensílios).

Planeie a quantidade de comida para períodos curtos, de forma a evitar a contaminação dos mesmos. Se não se sentir confiante nas condições de higiene dos produtos, não os consuma.

E lembre-se da regra mais importante de todas: lavar as mãos antes e depois de manusear ou consumir os alimentos!