Conselhos úteis: Se usar uma máscara, use-a bem!

Raquel Duarte Hoje às 11:42 Facebook

Twitter

Partilhar

As máscaras são eficazes na captura de gotículas, principal via de transmissão do novo coronavírus.

Se há probabilidade de ter contacto com alguém doente, a máscara vai reduzir a probabilidade de transmissão da doença; se tem sintomas sugestivos de Covid-19, ou diagnóstico confirmado, a utilização da máscara pode proteger as outras pessoas.

Por isso, as máscaras são cruciais para os profissionais de saúde, para os doentes, para as pessoas que trabalham diretamente com pessoas com maior risco de estarem doentes, ou pessoas imunocomprometidas. A Direção-Geral da Saúde publicou recentemente uma nova orientação sobre a utilização de máscara cirúrgica.

A máscara é garantia de proteção?

Uma coisa é certa, se a colocar no queixo, abaixo do nariz, acima da boca, na testa, se passar o dia a mexer nela, passando as mãos nos olhos, nariz ou boca, se a guardar nas mãos enquanto fuma um cigarro.... só servirá para duas coisas: gastar dinheiro e ajudar a transmitir a infeção.

Por isso, se tem critérios para usar uma máscara cirúrgica, use-a adequadamente. Como?

Comece por lavar bem as mãos. Coloque a máscara cirúrgica com o lado mais claro (face interna) virado para a cara, e o lado mais escuro (face externa) virado para fora. Ajuste a extremidade rígida da máscara ao nariz, cobrindo a boca, o nariz e o queixo, certificando-se que não existem espaços entre o rosto e a máscara. E enquanto estiver com a máscara NÃO LHE TOQUE!

E como a deve retirar?

Saber retirar a máscara é tão importante como saber colocá-la. Se a retirar mal, corre o risco de conspurcar as mãos que mais uma vez serão um veículo de transmissão do vírus. Antes de retirar a máscara, deve LAVAR as mãos. Deve remover a máscara pela parte de trás (não tocando na frente da máscara), segurando nos atilhos ou elásticos, deitando-a no lixo (contentor de resíduos) e não se esqueça de LAVAR AS MÃOS de seguida.

Outros cuidados a ter com a máscara

A máscara deve ser sempre utilizada de forma bem ajustada à cara, não deve tocar na máscara durante o seu uso e deve trocá-la quando estiver húmida (caso contrário ao tossir, vai libertar as partículas que estão na máscara). E a regra básica - lavar sempre, sempre as mãos antes e depois de a manipular.

A máscara pode ser mais uma ferramenta de proteção, mas só se for bem usada e sempre a par das outras medidas: isolamento, distanciamento social, etiqueta respiratória e lavagem de mãos.

Faça a sua parte. Por si. Por Todos.

Pneumologista