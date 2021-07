Constança Bradell hospitalizada com "prognóstico incerto e extremamente reservado"

Ana peixoto Fernandes Hoje às 10:43 Facebook

Constança Bradell, a doente com fibrose quística cujo caso se tornou mediático por causa de um apelo dramático nas redes sociais a favor do acesso generalizado em Portugal a um tratamento inovador, está hospitalizada com "prognóstico incerto e extremamente reservado".

Segundo um comunicado publicado pela família na conta de Instagram, "há uma semana e meia a Constança deu entrada no hospital (cuidados intensivos) onde permanece, em estado muito grave".

"Tem sofrido uma sucessão de complicações do ponto de vista clínico e apresenta um prognóstico muito incerto e extremamente reservado", lê-se na publicação da jovem, que recorreu às redes sociais, em março, para revelar o caso.

"O que está a suceder com Constança é inesperado e nunca antes ocorrido no seu panorama clínico", anunciam os familiares da jovem de 24 anos, agradecendo "o incrível e imensurável suporte emocional" que tem sido dado à doente.

"Não conseguimos adiantar mais informação pois a equipa médica altamente competente e dedicada está diariamente a averiguar quais as melhores opções, pois também para eles, esta situação carece ainda de respostas absolutas e fidedignas", escreve ainda a família de Bradell, acrescentando: "Apenas conseguimos adiantar que a situação é de extrema gravidade".

Constança Bradell publicou em março no seu Instgram o dramático apelo "não quero morrer, quero viver", reclamando o acesso imediato ao medicamento Kaftrio, tido como inovador e o mais eficaz no tratamento da sua doença, a fibrose quística.

A publicação tornou-se viral e gerou uma onda solidária gigante. Na altura, após mediatização do caso, a doente teve de ser hospitalizada para sua estabilização.

Nesse mesmo mês, acabou por ter acesso de forma excecional ao medicamento que reclamava e cujo para acesso livre e generalizado aos doentes em Portugal ainda não está autorizado.