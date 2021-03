Constança já tem na mão o medicamento que lhe pode salvar a vida

Ana Peixoto Fernandes Hoje às 22:11 Facebook

O desejado medicamento inovador para a Fibrose Quística, "Kaftrio", já chegou à mão de Constança Bradell.

A jovem de 24 anos, que na última semana recebeu grande atenção mediática após ter feito um apelo dramático nas redes sociais para ter acesso ao tratamento, ainda não autorizado pela entidade reguladora para uso generalizado em Portugal, publicou esta noite nas redes sociais uma emotiva nota de agradecimento intitulada "The beginning of a new life" (o início de uma nova vida).

"Sem vocês, o Kaftrio não estaria aqui na minha mão, é um sonho tornado real. Uma sensação de missão cumprida", lê-se na publicação em que surge numa fotografia mostrando uma caixa do medicamento.

"Imaginei tantas vezes o que sentiria na chegada deste dia e a verdade é que por mais que tente, não consigo pôr por palavras tudo o que sinto. Quero começar por agradecer do fundo do meu coração a todos os que tornaram isto possível", escreve Constança.

Recorde-se que o apelo feito pela jovem nas redes sociais, há uma semana, "não quero morrer, quero viver", desencadeou uma enorme onda de solidariedade. E o hospital de Santa Maria, onde a doente é seguida, acabou por enviar cinco pedidos de autorização para utilização excecional do medicamento ao Infarmed, entre os quais um para Constança.

O Infarmed aprovou quatro dos pedidos de Autorizações de Utilização Excecional (AUE) do tratamento inovador "Kaftrio" para doentes com fibrose quística, do Centro Hospitalar Universitário Lisboa Norte (CHULN). A aprovação das AUE pode ter efeitos imediatos, na medida em que o CHULN "está na posse de uma ferramenta que lhe permite dirigir-se ao fabricante (Vartex) e adquirir o medicamento", informou na altura fonte daquela entidade reguladora.

De acordo com a mesma fonte, o Infarmed prossegue, entretanto, negociações com aquele laboratório para a aprovação do acesso generalizado ao Kaftrio, que deverá ocorrer em breve. Nessa altura, todos os doentes em Portugal (cerca de 400) poderão ter acesso à terapia inovadora e já autorizada em vários países da Europa e EUA.