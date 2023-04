Constitucional chumba intenção de mudar sigla do CDS

Luís Moreira Hoje às 20:18 Facebook

Estavam em causa três alterações: uma à denominação do partido e duas às regras disciplinares. Mas o Tribunal Constitucional (TC) indeferiu o pedido das alterações aos Estatutos do CDS-PP, aprovadas no 30.º Congresso Nacional realizado em julho de 2022.

Contactado pelo JN, o presidente do CDS/PP Nuno Melo disse que as regras que mereceram a discordância do TC serão mudadas no próximo congresso em 2024, ou antes, se se vier a realizar um congresso programático para debater e votar as alterações ao programa que estão a ser preparadas por António Lobo Xavier.

Por violar a Lei dos Partidos Políticos, o acórdão, de 21 de março, não aceita que a denominação do partido, seja igual à da sigla, que tinha sido aprovada no Congresso: "O Centro Democrático Social - Partido Popular, fundado em 19 de Julho de 1974, denomina-se CDS - PP, e usará a sigla CDS - PP", lê-se.