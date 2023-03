Constitucional debate direito à propriedade privada e limites de poderes durante pandemias

Hermana Cruz Hoje às 11:31 Facebook

O direito à propriedade privada, as ameaças aos direitos, liberdades e garantias e os limites dos poderes executivos em casos de pandemia são alguns dos temas que vão estar em cima da mesa, durante uma conferência no âmbito do 40.º aniversário do Tribunal Constitucional.

Muitos são temas que estão a ser debatidos no âmbito da oitava revisão constitucional, em curso no Parlamento, como a igualdade de género, os direitos das minorias e os limites ao poder executivo em situações de emergência como a que aconteceu durante a pandemia de covid-19.

"Numa altura em que, em Portugal, se prepara uma revisão Constitucional, e perante exemplos como o caso da Hungria que, para muitos, representa uma ameaça aos direitos e liberdades individuais, incluindo a independência do sistema judiciário, a liberdade de expressão e a igualdade de género, será o Constitucionalismo uma força de bloqueio e de atraso ou um contributo fundamental para o Estado de Direito?", essa é uma das questões a que se vai procurar responder, durante dois dias, na conferência "O Constitucionalismo no séc. XXI".

Organizada pelo Tribunal Constitucional (TC), no âmbito das comemorações do seu 40º aniversário, a conferência, que conta com a participação de prestigiados especialistas em Direito Constitucional, será aberta, esta quinta-feira, pelo presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e propõe "um exercício de reflexão sobre o Constitucionalismo, a justiça constitucional no futuro próximo, desde o papel das instituições à discussão de novos temas que assumem hoje uma maior relevância, como o ambiente ou a proteção de dados, numa sociedade em mudança".

O futuro do constitucionalismo é precisamente o tema do primeiro painel em debate, moderado pela provedora de Justiça, Maria Lúcia Amaral, com a participação de especialistas como o professor de Direito da London School of Economics, Martin Loughlin.

O segundo painel, que será moderado pela juíza do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem, Ana Maria Guerra Martins, será sobre Direitos e Deveres Fundamentais, pretendendo-se discutir temas como a igualdade de género, os direitos das minorias étnicas, da comunidade LGBTQ+ e até os riscos de reversão de direitos consagrados, como o que está a acontecer nos Estados-Unidos com o aborto. Nesse painel, que conta com a participação do professor da Universidade de Yale, Robert W. Winner, será discutido ainda o direito à propriedade privada, que tem causado polémica devido à intenção de o Governo avançar com o arrendamento coercivo de habitações consideradas devolutas.

Noutro painel, moderado pela presidente da Entidade das Contas e Financiamentos Políticos (ECFP), Fátima Mata-Mouros, será debatida a "Separação de Poderes no Séc. XXI", com questões como os limites do poder executivo em situações de emergência. Trata-se de um dos principais temas em cima da mesa na revisão constitucional, em curso na Assembleia da República, pretendendo-se consagrar limites às liberdades individuais como os que foram instituídos durante a pandemia de covid-19.

Entre os temas em discussão da conferência, que será encerrada pelo presidente do TC, João Caupers, estão ainda o Constitucionalismo Digital, que aborda a comunicação e a adaptação das instituições a uma nova realidade tecnológica, além da "Justiça Constitucional no Séc. XXI", com a moderação da vice-presidente do Tribunal de Justiça, Maria dos Prazeres Beleza.