Constitucional: um Tribunal mais "conservador" após renovação de juízes

É um Constitucional com sensibilidade mais próxima do centro-direita que analisará dossiês como o da eutanásia.

Bastaram quatro juízes terem de ser substituídos, por terem chegado ao fim de mandato, para que toda a sensibilidade se alterasse no Tribunal Constitucional (TC). Em março, foi um TC maioritariamente mais à esquerda que analisou dossiês como o da eutanásia. Se a regulamentação da morte medicamente assistida voltar a ser fiscalizada (as alterações são votadas, depois de amanhã, no Parlamento), já será por um coletivo de juízes mais conotado com o centro-direita a reanalisá-la.

Quando o presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, deu posse a quatro novos juízes, o Constitucional encontrava-se com menos um membro, devido à saída do anterior presidente, Costa Andrade.