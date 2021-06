Constitucionalistas com reservas a testes laborais à covid-19

Alfredo Maia Hoje às 13:35 Facebook

Twitter

Partilhar

Direito de trabalhador a recusar despistar coronavírus deve ser posto em confronto com direito geral à saúde. Só o tribunal pode decidir qual prevalece.

Podem os trabalhadores ser obrigados a submeter-se a testes de diagnóstico do coronavírus SARS-CoV-2, responsável pela pandemia de covid-19, contra a sua vontade? Com ou sem declaração de estado de emergência, ou de calamidade, constitucionalistas ouvidos pelo JN falam em risco de violação do direito à integridade física, mas admitem que a questão é complexa.

Só os tribunais podem decidir, observa Paulo Otero, da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. "O empregado tem o direito à integridade física e, por isso, a não ser submetido a testes contra a sua vontade, mas é o tribunal que tem de ponderar os interesses em confronto - de um lado, esse direito da personalidade; do outro o interesse da saúde pública" - e decidir qual deles deve prevalecer.