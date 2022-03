Constituição sem mexidas à vista 25 anos após última revisão

Hermana Cruz Hoje às 19:35 Facebook

Ainda não será na sessão legislativa prestes a iniciar-se que a Constituição vai ser alterada, 25 anos após a última revisão. É que o partido mais interessado em abrir um processo, e que até apresentou um projeto em julho, deixou a matéria nas mãos da próxima liderança. E os socialistas não deverão dar o pontapé de arranque para uma reforma que tem a oposição do BE e do PCP, o que deixa o Chega sem apoios para repetir a tentativa de revisão do ano passado.

Faz hoje 25 anos que a Lei Fundamental foi alvo da última revisão, por iniciativa dos líderes do PS e do PSD, António Guterres e Marcelo Rebelo de Sousa. Sofreu uma das alterações mais profundas e, desde então, nunca mais foi mexida, apesar de duas tentativas.

Com a revisão constitucional de 1997, os emigrantes ganharam direito a voto nas presidenciais mas também foi imposta a obrigatoriedade de uma regionalização apenas poder ser feita mediante prévio referendo favorável, com mais de 50% de participação. O texto, acordado entre PS e PSD, permitiu ainda a abertura à criação dos círculos uninominais, tão falados nas legislativas de 30 de janeiro para evitar o desperdício de votos. Foi aberta a possibilidade de o Parlamento ter só 180 deputados, reconhecido o direito à iniciativa legislativa dos cidadãos , criadas as candidaturas independentes nas autárquicas e reforçados os poderes exclusivos do Parlamento.