Consultas à distância ajudam a aumentar acesso

Telemedicina tem vantagens, mas hospitais apontam dificuldades.

A maioria dos hospitais reconhece que a realização de teleconsultas, em situações que cumpram critérios clínicos para tal e em complementaridade com as consultas presenciais, contribui para aumentar o acesso dos utentes a cuidados de saúde, nomeadamente a especialidades não disponíveis na instituição onde o doente é seguido ou a consultas de segunda opinião.

A maior parte (42) das 49 entidades inquiridas pela Entidade Reguladora da Saúde (ERS), no âmbito do estudo sobre a atividade de telemedicina no SNS, realiza teleconsultas diretamente aos seus próprios doentes, 21 fazem teleconsultas a utentes de outras instituições e 14 solicitam teleconsultas a outras instituições mais diferenciadas. Há um total de 11 entidades com acordos de cooperação ou protocolos em diferentes especialidades médicas.