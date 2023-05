Consultas para deixar de fumar caíram a pique com pandemia

Deixar de fumar exige muitas vezes o apoio de profissionais, mas essa resposta no Serviço Nacional de Saúde (SNS) piorou significativamente nos últimos anos. As consultas de cessação tabágica nos centros de saúde e hospitais públicos caíram a pique durante a pandemia. Houve alguma recuperação no ano passado, mas ainda longe do que se fazia antes da covid-19, que também já não chegava para as necessidades.

Entre 2019 e 2022, fecharam mais de 80 espaços de consulta, a maioria nos cuidados primários, e realizaram-se menos nove mil atendimentos aos utentes. O Ministério da Saúde garante que reduzir o tabagismo é uma prioridade e promete alargar os espaços de consulta ainda este ano.

Numa altura em que o Governo aprovou uma proposta de lei para introduzir mudanças na Lei do Tabaco, restringindo os locais de venda e os espaços onde é permitido fumar, são muitas as vozes, da área da saúde mas não só, que alertam para a necessidade de apostar mais na prevenção e no apoio a quem quer deixar de fumar. Por ora, os números deixam um retrato pouco animador.