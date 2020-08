Consultas presenciais nos centros de saúde caem para metade

Joana Amorim Hoje às 07:41 Facebook

Em julho, realizaram-se menos 819 mil atendimentos do que há um ano. Consultas por telefone duplicam.

No passado mês de julho, realizaram-se 940 mil consultas presenciais nos Cuidados de Saúde Primários (CSP), o que representa uma quebra de 47% face a período homólogo do ano ano passado. São menos 819 mil atendimentos, quase metade do total na Região Norte. Responsáveis falam em reorganização de serviços devido à pandemia, falta de recursos humanos e físicos e tarefas obsoletas, como a de ligar todos os dias a doentes covid-19 assintomáticos.

Os dados do Portal da Transparência do SNS mostram que, face a junho deste ano, realizaram-se mais 140 mil consultas, número, no entanto, insuficiente para recuperar as centenas de milhares de atendimentos que ficaram por fazer durante o estado de emergência. Em contrapartida, as consultas não presenciais, nomeadamente por telefone, mais do que duplicaram, atingindo os 1,747 milhões em julho. Incluindo-se aqui o acompanhamento telefónico diário que os CSP continuam a fazer aos doentes infetados por SARS-CoV-2 que estão em casa.