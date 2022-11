Consumidores vão aproveitar a Black Friday para fazer compras de Natal

Diana Morais Ferreira Hoje às 19:17 Facebook

A maioria dos consumidores pretende fazer as compras de Natal na Black Friday, de forma a aproveitar os descontos deste período, segundo um estudo da Boston Consulting Group (BCG).

O estudo "O que esperar da Black Friday em plena crise do custo de vida", inquiriu cerca de nove mil consumidores, em três continentes diferentes, e concluiu que mais de 80% das pessoas estão ansiosas com o aumento dos preços, e cerca de 75% estão preocupadas com a perspetiva de uma recessão económica prolongada.

Devido aos impactos da subida do custo de vida, os hábitos dos consumidores já têm sofrido mudanças. De acordo com a BCG, os consumidores estão a "reduzir as compras não essenciais, a sair menos para poupar dinheiro e a recorrer a artigos de menor qualidade".

O estudo evidencia ainda que os consumidores estão cada vez mais atentos aos preços e aos descontos. Segundo o relatório, cerca de 95% dos consumidores estão a planear fazer as compras de Natal no período da Black Friday, o que irá aumentar o habitual frenesim nesta abertura da época festiva.

Hábitos de consumo diferentes

Em 2021, o estado mostra que metade dos consumidores realizaram as suas compras da Black Friday exclusivamente online. No entanto, este ano, cerca de 70% das pessoas pretende realizar algumas das compras nas lojas.

Além do consumo presencial estar de volta, o estudo revela que há uma maior preocupação entre os consumidores da Geração Z e os Millennials, de fazer compras de forma sustentável e responsável. Cerca de 51% dos inquiridos expressaram vontade de comprar localmente e 37% de realizar compras em segunda mão.