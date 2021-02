Consumo de droga migra para as festas online

Delfim Machado Hoje às 08:23 Facebook

Espetáculos em direto na Internet e videochamadas entre amigos substituíram as festas presenciais. Inquérito ao uso de substâncias no confinamento mostra forte quebra nos jovens abaixo dos 25 anos.

O consumo de drogas em festas online disparou durante o confinamento e já é o segundo maior contexto em que se usam substâncias psicotrópicas, a seguir ao consumo solitário. Com as discotecas e as festas de música eletrónica proibidas, os grupos de amigos que se juntavam duas ou três vezes por mês em raves presenciais utilizam, agora, plataformas como o Twitch, o Facebook ou o Instagram para partilharem o que estão a consumir enquanto ouvem sons como techno, trance e derivados.

Um inquérito realizado pela associação Kosmicare, durante o primeiro confinamento, a 538 pessoas, demonstra que houve "uma diminuição abrupta do consumo com amigos em espaços abertos e em festas ou festivais", ao passo que aumentou muito o consumo em contextos virtuais como videochamadas ou festas online.