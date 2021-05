Conta de Twitter de Ventura suspensa após publicação sobre Cabrita

JN Hoje às 15:12 Facebook

A rede social Twitter suspendeu temporariamente, esta sexta-feira, a conta de André Ventura após o líder do Chega ter escrito: "Se é assim que vive a III República, eu também acho que Eduardo Cabrita devia ser decapitado!".

Em causa está uma reação à decisão do Ministro da Administração Interna de suspender a pena de Manuel Morais, um agente do Corpo de Intervenção da PSP, que foi afastado de funções por comentários publicados na sua página de Facebook sobre o deputado único do Chega.

Contactado pelo JN, o Chega confirma que a conta de André Ventura está "temporariamente suspensa", devido "ao tweet de reação do deputado à decisão de Eduardo Cabrita de reverter o castigo do agente Morais". Referiu ainda que "é de lamentar não ser usado o mesmo critério para as publicações" que "ameaçam e ofendem" Ventura.

"É o que se pode chamar de verdadeira censura do século XXI que só funciona para um lado, o lado do Chega e do deputado André Ventura", acrescentou fonte oficial do Chega.

Recorde-se que o agente Manuel Morais publicou expressões consideradas insultuosas em relação ao líder do Chega, André Ventura, chamando-lhe "aberração" e referindo "decapitem esses racistas nauseabundos que não merecem a água que bebem". Foi-lhe movido um processo disciplinar e foi suspenso durante 10 dias, com perda de vencimento, pena que cumpriu entre os dias 6 e 15 de março.