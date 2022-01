Contactos de risco ficam sete dias em casa só a partir de segunda-feira

I.S. Hoje às 21:05 Facebook

A redução para sete dias do isolamento dos infetados com covid-19 (assintomáticos ou com sintomas ligeiros) já entrou em vigor, mas a mesma redução para os contactos de alto risco só começa a ser aplicada a partir de segunda-feira, o que tem gerado confusão.

A última atualização da norma 15/2020, que altera os critérios para efeitos de identificação de contactos, só entra em vigor dia 10. Segundo as novas regras, só os contactos de alto risco, ou seja, os coabitantes, ficam sujeitos a isolamento profilático (sete dias), com exceção daqueles que tiverem esquema vacinal completo e dose de reforço ou que estejam no período de recuperação da doença.

Assim, a partir de segunda-feira os contactos de alto risco fazem isolamento de sete dias e testes ao terceiro e sétimo dias. Se o último for negativo, acaba o isolamento profilático.

Para agilizar procedimentos, foi aprovado em Conselho de Ministros que as declarações provisórias de isolamento para infetados assintomáticos ou com doença ligeira e contactos de alto risco passam a ser emitidas por mecanismos automatizados.