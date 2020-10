Contactos dos conselheiros de Estado considerados de baixo risco

Hermana Cruz Hoje às 09:12 Facebook

Twitter

Partilhar

Autoridade de saúde está a determinar origem do contágio de Lobo Xavier e se ex-dirigente do CDS-PP contaminou alguém. Relatório será entregue à DGS.

As autoridades de saúde garantem que foram cumpridas todas as normas e tomadas as medidas "apropriadas" em relação à reunião do Conselho de Estado em que participou o ex-dirigente do CDS-PP António Lobo Xavier, quando já poderia estar infetado. A Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo (ARS-LVT) está a ultimar o estudo epidemiológico. Ou seja, a avaliar a causa do contágio de Lobo Xavier e a rastrear todos os contactos dos conselheiros de Estado para apurar se alguém foi infetado.

"Foram tomadas as medidas que decorrem das normas e orientações da Direção-Geral da Saúde (DGS)", garantiu, ao JN, a ARS/LVT. Ou seja, ninguém ficou em isolamento porque não se considerou que a reunião do Conselho de Estado tenha sido de alto risco. Isto apesar de a norma n.º 15 da DGS admitir como sendo de alto risco reuniões à porta fechada, com a presença de um infetado.