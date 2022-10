Contas do ministro da Saúde não incluem taxas da indústria

Falta deduzir pagamentos ao Estado, diz Apogen. Farmacêuticas pedem revisão urgente dos preços.

A Associação Portuguesa de Medicamentos Genéricos e Biossimilares (Apogen) lamenta que o ministro da Saúde, Manuel Pizarro, não tenha incluído nas contas que fez sobre o aumento da despesa com medicamentos a receita que o Estado arrecada, todos os anos, com a contribuição extraordinária sobre a Indústria Farmacêutica e com os reembolsos pagos no âmbito dos acordos de sustentabilidade para o SNS celebrados com a Apifarma.

Manuel Pizarro afirmou, segunda-feira, que a despesa com medicamentos está a aumentar 10% a cada ano, "o que não é sustentável". O ministro da Saúde, que vai iniciar negociações com a indústria em novembro, já traçou uma linha vermelha: a despesa com medicamentos não pode crescer acima do PIB em cada ano.