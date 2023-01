Contramão aumenta e maioria dos infratores tem menos de 50 anos

No ano passado, pelo menos 11 pessoas morreram devido a veículos que circulavam no sentido oposto ao estabelecido. Maioria dos infratores tem entre 30 e 50 anos.

A circulação de veículos no sentido oposto ao estabelecido resultou, nos últimos três anos (incluindo parte de 2022), em mais acidentes nas estradas portuguesas, face aos contabilizados em 2019. Há uma subida não consecutiva de vítimas mortais e de feridos graves e leves associados a este tipo de sinistros no mesmo período. De janeiro a outubro do ano passado morreram 11 pessoas na sequência de 226 acidentes em contramão, apontam os dados da GNR. A maioria dos condutores envolvidos tem entre os 30 e os 50 anos.

Alain Areal, diretor-geral da Prevenção Rodoviária Portuguesa (PRP), afirma ao JN que o consumo de álcool, a perda de capacidades cognitivas no caso dos condutores mais velhos e a inexperiência dos mais novos podem explicar a existência desta tipologia de acidentes. Nos primeiros dez meses de 2022, houve mais 43% de sinistros em contramão, em comparação com os números totais de 2019 (158 acidentes).