Contratos do SIRESP já estão no Tribunal de Contas

As empresas que asseguram o funcionamento da rede vão fazer "serviços complementares".

Os novos contratos da empresa pública SIRESP S.A., que comanda e coordena a rede de comunicações de emergência e segurança do Estado, já deverão estar todos no Tribunal de Contas (TC), para serem fiscalizados previamente e terem os respetivos vistos favoráveis. A instituição tem 30 dias úteis para se pronunciar. Contudo, o processo pode demorar mais tempo, caso sejam necessários mais esclarecimentos e os contratos tenham de ser remetidos novamente à entidade responsável, isto é, à SIRESP S.A.

Fonte da empresa pública respondeu ao JN que "os contratos [com as empresas que venceram os sete lotes do concurso] já foram todos assinados pela SIRESP S.A." "O envio dos dois últimos contratos para o Tribunal de Contas até ao final do dia de hoje [quinta-feira]", explicou. Os vencedores do concurso público só podem começar a operar na rede após o aval favorável do TC.