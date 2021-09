Controlo da pandemia "não é cartaz turístico". Costa desvaloriza declarações de Brilhante Dias

JN/Agências Hoje às 20:42 Facebook

Twitter

Partilhar

O secretário-geral do PS, António Costa, desvalorizou, esta quinta-feira, as declarações do secretário de Estado da Internacionalização sobre a covid-19, mas realçou que a maneira como Portugal controlou a pandemia "não é um cartaz turístico".

"O secretário de Estado estava a fazer uma intervenção em que explicava que, relativamente a esta situação, Portugal, indiscutivelmente e isso é claro, provou bem [a sua capacidade] no contexto internacional. Agora, não é um cartaz turístico", disse António Costa, questionado pelas declarações de Eurico Brilhante.

O secretário de Estado da Internacionalização, Eurico Brilhante, disse, esta quinta-feira, durante o salão de vestuário e têxtil Première Visio, em Paris, que o interesse por Portugal nos mercados internacionais continuou em tempos de covid-19 e a forma como país lidou com a pandemia favoreceu a imagem do país.

Questionado pelos jornalistas sobre o desempenho da marca "Made in Portugal", o governante afirmou: "Vou dizer uma coisa que talvez não seja politicamente correta. Nós ganhámos com a covid-19. E ganhámos porquê? Porque Portugal foi um país que, tendo as suas dificuldades, enfrentou a covid-19 com bastante êxito".

"Faleceram pessoas e muitas pessoas passaram muito mal, mas Portugal mostrou-se um país muito organizado, que enfrentou uma realidade muito disruptiva com sucesso. Rapidamente em 2020 fomos das primeiras economias a reabrir e a mostrar que a economia estava aberta e isso teve um efeito positivo sobre a marca Portugal", declarou o secretário de Estado.

"Ninguém ganhou com a pandemia"

PUB

O Ministério dos Negócios Estrangeiros esclareceu que o secretário de Estado da Internacionalização lamentou as mortes por covid-19 e salientou os efeitos "profundamente negativos" da doença na saúde.

Na nota do Ministério dos Negócios Estrangeiros, refere-se logo à cabeça que "ninguém ganhou com a pandemia" e alega-se que o secretário de estado da internacionalização "respondeu hoje a uma pergunta que tinha como tema os impactos da pandemia na marca Portugal".

Nesse quadro, segundo o Ministério dos Negócios Estrangeiros, Brilhante Dias "apenas respondeu que a forma como Portugal enfrentou a pandemia de covid-19 teve impactos positivos na sua imagem no exterior". "O secretário de Estado da internacionalização também salientou os efeitos profundamente negativos na saúde dos portugueses e lamentou os cidadãos que faleceram e que padeceram da doença. Ninguém ganhou com esta pandemia. Nem Portugal, nem qualquer outro país", acrescenta-se.

Rui Rio critica secretário de Estado

O líder do PSD considerou que "tocaram o ridículo" as declarações do secretário de Estado da Internacionalização sobre a pandemia de covid-19 e criticou o PS por "roçar o absurdo" em fim de campanha para as eleições autárquicas.

"Ouvi o secretário de Estado Eurico Brilhante Dias, em dia que me parece não brilhante para ele, dizer que pandemia [de covid-19] até acabou por ser boa para a marca Portugal. Isto até toca o ridículo", observou Rui Rio no concelho do Nordeste, ilha de São Miguel, Açores, região escolhida para o encerramento da campanha nacional do partido devido à conquista social-democrata sobre o PS nas eleições regionais de 2019.

Para Rio, "à medida que a campanha avança e chega ao fim", os socialistas começam a não ter "muito para dizer e "a inventar", pelo que "já começa a reinar o absurdo". "Acho que, à medida que a campanha avança e chega ao fim, começa a não haver muito para dizer e começam a inventar, mas chegar ao ponto de apresentar António Costa [primeiro-ministro e secretário-geral do PS] como o homem que nos salvou da pandemia e um secretário de Estado dizer que pandemia nem é má, já começa a reinar o absurdo", afirmou o presidente do PSD.

Ironizando, Rui Rio afirmou que Brilhante Dias "até podia dizer que é uma pena a pandemia acabar ou estar sem grande força, porque estava a ser ótimo para a marca Portugal".