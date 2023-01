Convenção do Chega começa com quase uma hora de atraso

JN/Agências Hoje às 22:47 Facebook

Twitter

Partilhar

A V Convenção Nacional do Chega começou às 22.25 horas desta sexta-feira, em Santarém, com cerca de uma hora de atraso relativamente ao que estava previsto e com a sala meio cheia.

O presidente do Chega, André Ventura, chegou o centro de exposições de Santarém (CNEMA) cerca de 15 minutos antes do início dos trabalhos, entrando na sala da convenção ao som do hino do partido e de gritos de incitamento dos delegados.

Em cerca de 10 minutos a falar para as televisões, Ventura desvalorizou a ausência de críticos nesta reunião magna, considerando que só não apareceram porque não quiseram, e recordou que ele próprio lançara o repto para que se apresentassem em Santarém.

PUB

"Quem não está é porque não teve força politica para ser eleito e para se fazer representar. São os militantes que escolhem, por isso esta direção continua aqui", disse Ventura, argumentando que "todos tiveram oportunidade de se candidatar", uma vez que "houve eleições em todos os distritos".

A V Convenção Nacional do Chega decorre entre hoje e domingo em Santarém para eleição do presidente e dos órgãos nacionais.

A reunião magna - a primeira desde que o Chega se tornou a terceira força política no parlamento, com a eleição de 12 deputados - foi marcada na sequência do chumbo dos estatutos pelo Tribunal Constitucional mas o partido decidiu não fazer mais alterações e voltar a adotar os estatutos originais, de 2019.