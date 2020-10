Convívio em bar contribui para surto de covid entre estudantes universitários

Marisa Silva com Ana Sofia Rocha e João Paulo Costa Hoje às 07:52 Facebook

Contágios terão acontecido em atividades exteriores às universidades. No Porto, convívio em bar terá facilitado o surto. Em Aveiro, 15 positivos são espanhóis.

Há mais de 60 estudantes de Erasmus infetados nas universidades do Porto e de Aveiro. Em ambos os casos, os alunos estrangeiros terão sido contagiados fora das faculdades e encontram-se em isolamento. No Porto, um convívio num bar da cidade poderá ter facilitado o contágio.

De acordo com a Administração Regional de Saúde do Norte, no Porto o primeiro caso foi detetado no passado dia 2, tendo já testado positivo 49 alunos. A Universidade confirma ter cerca de 40 infetados, mas admite que há mais alunos estrangeiros contaminados noutras instituições de Ensino Superior da cidade.