Convívios de Natal enchem restaurantes um pouco por todo o país

Após dois anos de confinamento por causa da pandemia, marcados pelo medo de infeção por covid-19, este mês de dezembro está a ser de "regresso em cheio" dos almoços e jantares de Natal nos restaurantes do Porto. E já são poucas as vagas disponíveis nos principais estabelecimentos da Baixa, estando as reservas efetuadas com números idênticos aos de 2019. Em Braga, Aveiro e Lisboa o cenário é idêntico.

Os 45 funcionários da Assa Abloy destacam-se junto ao Teatro Rivoli, no Porto, pelos gorros roxos de Pai Natal. Sobem a Rua do Bonjardim e param junto à porta da Conga, restaurante conhecido pelas bifanas. Mas são francesinhas o que vão comer. "Somos um grupo de trabalhadores de todo o país. A nossa empresa produz sistemas de segurança e portas automáticas. No ano passado o almoço foi em Lisboa, este ano é no Porto", conta Ana Fernandes, diretora geral.



O momento é de descontração e alegria até porque, como refere Carla Costa, administrativa, esta é a única altura do ano em que os colegas se encontram e não estão comunicar apenas por telefone. São 15 horas quando entram na Conga.

Neste casos, "a coisa é feita cada vez mais com profissionalismo". Pedro Barros, da agência de viagens e animação turística Alma at Porto, não tem por estes dias mãos a medir. O grupo da Assa Abloy, por exemplo, participou durante a manhã num peddy paper e na degustação de petiscos.

"Esta é uma altura do ano muito importante para a restauração. Estes anos de pandemia foram péssimos e este Natal será o do regresso à normalidade, apesar da guerra na Europa e da crise financeira", diz Emanuel Ribeiro, gestor da Conga, onde os turistas, apesar de já não ser verão, continuam a ser responsáveis por metade da faturação da casa.