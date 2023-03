Cooperativas disponíveis para reabilitar devolutos mas pedem mais apoios

As cooperativas de habitação "terão todo o interesse em intervencionar o património devoluto do Estado", mas é preciso perceber as condições em que se encontra e mais apoios, para que as rendas sejam efetivamente acessíveis, diz Manuel Tereso, presidente da Fenache - Federação Nacional de Cooperativas de Habitação Económica.

A federação mostra "estupefação" pelo facto de o programa Mais Habitação reservar para as cooperativas "as mesmas condições que dedica às empresas privadas com fins lucrativos" e apresenta um conjunto de medidas "necessárias para que o movimento cooperativo habitacional possa voltar a ser um agente de desenvolvimento e intervenção", numa altura de grandes carências.

Manuel Tereso lembra que as cooperativas, que "nas décadas de 1980 e 1990 terão construído cerca de 160 mil fogos", têm estado direcionadas para a construção e venda aos seus membros, sendo o arrendamento "uma matéria nova" que obrigará a adaptações. A isto acresce o aumento dos custos de construção.