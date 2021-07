Coordenador da vacinação garante cumprimento dos prazos

João Pedro Campos Hoje às 16:17 Facebook

O coordenador da "task-force" da vacinação da covid-19, o vice-almirante Henrique Gouveia e Melo, garante que o objetivo de ter 70% da população vacinada até 15 de agosto não está comprometido com a falta de vacinas.

"Temos sofrido alguns contratempos, a população tem de perceber que há algumas desacelerações, mas o plano está dentro dos objetivos. Entre 8 e 15 de agosto atingimos 70% da população vacinada com pelo menos uma dose e, em fim de setembro, teremos toda a população elegível com a primeira dose, o que significa a libertação da economia", assegurou, esta quarta-feira, no final de uma conferência na Universidade de Coimbra.

O coordenador assegura que estas oscilações estão planeadas desde o início, consoante o número de vacinas, e garante não haver problemas com o autoagendamento.

"Vou fazer uma analogia: todas as semanas parte um comboio com um número de lugares e as pessoas reservam o seu lugar. Quando terminam os lugares, as pessoas têm de esperar por outro comboio. Dizemos que 70% da população está vacinada entre 8 e 15 de agosto e ainda estamos em julho. As pessoas vão-se autoagendando conforme as vagas vão abrindo", compara.