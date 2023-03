Coordenadora da PES-Beja demite-se após posição de D. João Marcos

Teixeira Correia Hoje às 18:24 Facebook

A coordenadora da equipa da Pastoral do Ensino Superior da Diocese de Beja, Sameiro Pedro, não se identifica com as posições assumidas pelo bispo de Beja e demitiu-se. Depois de, a 7 de março, D. João Marcos ter defendido o perdão dos padres suspeitos de abusos sexuais de menores que estejam arrependidos, Sameiro Pedro (que é também representante no Serviço Nacional da Pastoral do Ensino Superior) alega "falta de ânimo" para continuar a representar a diocese.

"Não consigo identificar-me com um qualquer exercício do poder clerical na Igreja, sobretudo em dissonância com o Magistério do Santo Padre", defende Sameiro Pedro, em comunicado publicado na página da Pastoral do Ensino Superior de Beja, certa de que "não há lugar para o silêncio ea passividade".

A professora adjunta do Instituto Politécnico de Beja sublinha que a sua "consciência cristã católica" não lhe permite "continuar a representar" o bispo de Beja, "mormente quando todos os acontecimentos convocam os leigos a assumirem a sua condição batismal e interveniente na Igreja e em sociedade".