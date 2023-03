Coro de críticas ao fecho de urgências. Ministro espera reabrir Loures

Inês Schreck Hoje às 12:28 Facebook

Médicos, autarcas, utentes. O descontentamento com a estratégia delineada para as urgências pediátricas de Lisboa e Vale do Tejo é transversal e pergunta-se "o que vem a seguir?" O ministro da Saúde diz que o "essencial é que as pessoas possam ter acesso a urgências" com qualidade e segurança e que haja previsibilidade em relação à forma como funciona o sistema. Manuel Pizarro acredita que será possível voltar a abrir a urgência pediátrica de Loures durante o dia ao fim de semana.

O plano, anunciado ontem pela Direção- Executiva do SNS, depois de "longas semanas" de trabalho não agrada a utentes, autarcas das áreas de influência dos hospitais que encerram serviços e sindicatos médicos.

A estratégia, que vai vigorar entre 1 de abril e 30 de junho, define o encerramento as urgências pediátricas dos hospitais de S. Francisco Xavier, de Torres Vedras e de Loures à noite todos os dias. O mesmo serviço do Hospital de Loures mantém a suspensão da atividade ao fim de semana, entre as 21 horas de sexta-feira e as 9 horas de segunda, tal como já acontece desde o início do mês. Já a urgência de pediatria do Hospital de Setúbal encerra aos fins de semana de quinze em quinze dias.