Coronavírus fecha centro de apoio em Matosinhos e manda 19 para casa

Inês Schreck Hoje às 15:11 Facebook

Twitter

Partilhar

O Programa Integrado de Apoio à Comunidade (PIAC), um serviço público de apoio a jovens e adultos no centro de Matosinhos, encerrou, esta sexta-feira, porque um dos profissionais está infetado com o novo coronavírus. Há 19 profissionais sob vigilância.

O JN confirmou junto de fonte oficial da Administração Regional de Saúde do Norte (ARSN) que o serviço, situado na Rua Alfredo Cunha, junto à Câmara de Matosinhos, fechou esta sexta-feira.

A mesma fonte informou que há 19 profissionais sob vigilância no domicílio, com visitas periódicas do delegado de saúde local.

O PIAC de Matosinhos é um serviço sob a alçada da ARSN, que presta apoio a jovens e adultos em dificuldades.

A epidemia Covid-19, detetada em dezembro, na China, e que pode causar infeções respiratórias como pneumonia, provocou mais de 3.300 mortos e infetou mais de 95 mil pessoas em 85 países.

Das pessoas infetadas, mais de 50 mil recuperaram.