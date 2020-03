Coronavírus força hospitais e lares de idosos a limitar visitas

Joana Amorim e Inês Schreck Hoje às 07:36 Facebook

Twitter

Partilhar

O setor social reúne-se com a Direção-Geral da Saúde e o Ministério da Solidariedade para definir medidas de prevenção face à propagação de Covid-19.

São as populações de risco do novo coronavírus os idosos e os doentes, sobretudo os que apresentam comorbilidades (duas ou mais doenças). Atentos, hospitais e lares estão já a restringir as visitas aos seus utentes. Limitando-as tanto em número, como em duração.

Esta sexta-feira, várias organizações do terceiro setor participam numa reunião com a Direção-Geral da Saúde (DGS) e o Instituto da Segurança Social no Ministério da Solidariedade. O encontro visa definir diretrizes para o setor, com as visitas no topo das preocupações.