Coronavírus leva à retirada de alunas portuguesas de Turim

Três alunas da ETIC_Algarve, que estão a fazer um estágio Erasmus+ em Turim, vão ser retiradas de Itália, esta quarta-feira, devido ao coronavírus Covid-19.

A retirada das alunas de Itália surge depois de uma nota publicada pela Agência Nacional de Erasmus, esta segunda-feira, onde se lia que as organizações "podem invocar a cláusula de força maior às atividades de mobilidade para a China ou para outras áreas afetadas". Nuno Ribeiro, diretor da ETIC_Algarve, revelou que as três jovens, com idades entre os 20 e os 25 anos, já têm "voo marcado de Turim para Lisboa, na quarta-feira".

