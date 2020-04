Correios reforçam entrega de vales de pensão ao domicílio

JN Hoje às 09:28 Facebook

CTT vão antecipar emissão e fasear distribuição ao longo de oito dias para evitar aglomerações e reduzir riscos.

Os CTT vão antecipar a emissão e pagamento de vales em dois dias úteis e fasear a distribuição durante oito dias, como medidas de mitigação ao contágio de Covid-19. Por outro lado, haverá um reforço do pagamento de vales diretamente no domicílio de cerca de 100 mil pensionistas.

Os Correios referem que, "cientes da importância em manter a segurança e bem-estar dos pensionistas portugueses no atual contexto de pandemia Covid-19 e do estado de emergência, vão implementar uma série de medidas mitigadoras de contágio no âmbito do pagamento das pensões no mês de abril".

Os vales serão emitidos em 1 de abril e serão distribuídos até dia 9. Neste período de pagamento de vales, os CTT vão ter 34 lojas com horários alargados, a funcionar entre as 9 horas e as 13.30 horas e das 14.30 horas até às 17.30 horas. A lista de lojas com horário alargado pode ser consultada no site dos Correios de Portugal.

Além disso, os CTT "vão reforçar o serviço de pagamento de vales ao domicílio pelo carteiro, permitindo que cerca de 100 mil dos 370 mil pensionistas que recebem mensalmente os vales não tenham de se deslocar para fazer o recebimento da sua pensão".

Os CTT lembram ainda que "os vales são um meio de pagamento endossável, por isso, com a assinatura do pensionista no verso do vale e fazendo-se acompanhar do documento de identificação do pensionista e da sua própria identificação é possível que um terceiro (familiar, cuidador, amigo) possa efetuar o levantamento do vale".

Funcionários contra

A manutenção de lojas abertas não é consensual. O Sindicato Nacional dos Trabalhadores dos Correios e Telecomunicações questionou a decisão de manter funcionários dos CTT a trabalhar após contacto com colegas infetados, enquanto a empresa alega que segue todas as recomendações das autoridades de saúde. Dois casos, um no Prior Velho e outro em Gondomar, desencadearam o protesto sindical.

A Comissão de Trabalhadores dos CTT "desafia", por seu lado, o Conselho de Administração a retirar a proposta de pagar um dividendo de 0,11 euros aos acionistas, prevista para a sua próxima assembleia-geral, dia 21 de abril.