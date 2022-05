Corrida a autotestes ameaça stock de farmácias. Há supers a vender 20 mil por dia

A procura por autotestes à covid -19 disparou no último mês, mais do que duplicando em superfícies comerciais e em farmácias do Grupo Holon, que dá conta de algumas dificuldades no abastecimento. Nas grandes superfícies, a maior procura obrigou a mais reposição do stock para dar resposta aos milhares de testes vendidos, apurou o JN. Alguns supermercados chegam a vender 20 mil testes por dia.

Em resposta escrita ao JN, Carla Lopes, diretora técnica da Farmácia Holon do Campo Grande, conta que não tem havido dificuldades na compra de autotestes ao fornecedor, mas confessa "constrangimentos de abastecimento em alguns locais", sentido pelos utentes ao balcão.

A subida da procura relativamente aos meses de março e abril tem elevado as vendas para uma média de 150 autotestes por dia nas farmácias Holon, contou. "Neste momento, a meio do mês, já duplicámos as vendas face ao mês passado". Além da subida do número de casos de covid-19, Carla Lopes atribui a maior procura "ao facto de o SNS e a Câmara de Lisboa terem deixado de comparticipar testes". Face a 2021, a procura "disparou para mais do dobro", assinalou.