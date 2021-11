Corrida solidária angaria fundos para trazer jovens às JMJ

Catarina Paço Rodrigues Hoje às 20:26 Facebook

Twitter

Partilhar

Jovens de todo o mundo são desafiados a participar numa corrida solidária, de 21 a 30 de novembro, através de uma app que faz o registo dos quilómetros em tempo real. A inscrição na corrida é de 4 euros e os fundos destinam-se a ajudar à vinda de jovens para as Jornadas Mundiais da Juventude (JMJ) 2023.

É através da aplicação WYD Global Race que os jovens participarão numa corrida solidária online , mediante o pagamento de uma inscrição de 4€. O objetivo é angariar dinheiro para as Jornadas Mundiais da Juventude que decorrerão em Lisboa de 1 a 6 de agosto de 2023. Este dinheiro, em conjunto com o dos patrocínios, irá reverter a favor de jovens com menos possibilidades para que possam garantir a sua presença na JMJ Lisboa 2023 e também para a preparação e a realização do próprio evento.

Até ao momento, esta iniciativa católica conta já com 206 participantes.

Como funciona?

Foi através de uma parceria com a Move Sports - empresa que organiza eventos desportivos - que foi desenvolvida a aplicação WYD Global Race, disponível na App Store e na Google Play. Sendo a app gratuita, o pagamento é feito quando o participante se inscreve numa corrida.

Após o download da app e o ajuste das configurações relevantes, deve ser feito o registo da distância que se quer correr - dois, cinco ou dez quilómetros.

No dia da corrida, o participante entra na "warmup room" em que se dá uma contagem até ao início da corrida. Uma vez iniciada a corrida, o percurso será registado automaticamente pela app e interrompido no final. Após a corrida o "atleta" pode transmitir ou corrigir o seu percurso e o seu resultado fazendo upload de um ficheiro GPS.

PUB

Através da aplicação, uma vez inscritos na app, os participantes podem competir entre si e criar equipas. Cada "atleta" participa no seu contexto, mas os tempos, assim como as distâncias, são registadas na plataforma global que permite o acompanhamento online dos treinos e das provas.

É possível seguir os "atletas" online na plataforma e qualquer pessoa pode enviar incentivos e fazer doações por objetivos cumpridos pelos participantes que estão a apoiar.

As Jornadas Mundiais da Juventude (JMJ) foram instituídas pelo Papa João Paulo II em 1985. Tratam-se de encontros de jovens de todo o mundo com o Papa. A primeira edição aconteceu em 1986, em Roma, e a última foi no Panamá, quando se soube que Portugal seria o próximo destino.

A JMJ passou por mais de uma dezena de cidades na Ásia, na Europa, na América Latina e também na Oceânia.

A realização da JMJ em Portugal estava prevista para 2022 mas, devido à pandemia de covid 19, foi adiada para agosto de 2023, estando prevista a vinda do Papa. A Igreja católica espera a vinda de três milhões de jovens de todo o mundo, sendo que o principal recinto nas jornadasa será a zona norte do Parque das Nações na fronteira com a Bobadela, no concelho de Loures.