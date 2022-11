Costa abraça Lula e faz um "L" símbolo da campanha do presidente eleito do Brasil

JN/Agências Hoje às 20:43 Facebook

Twitter

Partilhar

O primeiro-ministro, António Costa, recebeu com um abraço Lula da Silva, esta sexta-feira, em São Bento, e perante os jornalistas fez com os seus dedos um "L", símbolo da campanha do presidente eleito do Brasil.

Lula da Silva chegou à residência oficial do primeiro-ministro às 20:00, acompanhado pela sua mulher Janja, tendo à sua espera o líder do executivo português e a sua mulher, Fernanda Tadeu.

Em São Bento, os dois casais terão um jantar, depois de uma breve reunião entre António Costa e de Lula da Silva, e de declarações de ambos à comunicação social.

PUB

Antes desta reunião com o primeiro-ministro, em São Bento, o chefe de Estado, Marcelo Rebelo de Sousa, e o presidente eleito do Brasil reuniram-se durante cerca de uma hora e quinze minutos no Palácio de Belém, em Lisboa.

O Presidente eleito do Brasil está de visita a Portugal depois de ter participado na 27.ª Conferência das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas (COP27), em Sharm el-Sheikh, no Egito.

Luiz Inácio Lula da Silva, que já cumpriu dois mandatos como presidente do Brasil, entre 2003 e 2011, foi novamente eleito em 30 de outubro, na segunda volta da eleição presidencial brasileira, com 50,9% dos votos, derrotando o chefe de Estado brasileiro em exercício, Jair Bolsonaro.

Enquanto secretário-geral do PS, António Costa manifestou apoio à candidatura de Lula da Silva nas eleições presidenciais brasileiras.