Costa abre jardins de São Bento e atribui medalha a Sérgio Godinho no 25 de Abril

JN/Agências Hoje às 19:42 Facebook

Twitter

Partilhar

O primeiro-ministro atribui domingo, 25 de Abril, a medalha de mérito cultural ao músico Sérgio Godinho e abre ao público com normas de segurança os jardins de São Bento, onde será inaugurada uma escultura de Fernanda Fragateiro.

"Os jardins da residência oficial estarão abertos ao público, respeitando as regras definidas pelas autoridades de saúde, a partir das 15:30", lê-se num comunicado hoje divulgado pelo gabinete de António Costa.

No mesmo comunicado, o gabinete de líder do executivo refere que vai assinalar o 47º aniversário da revolução de Abril de 1974, com um programa cultural diversificado online, a partir das 15:00, que poderá ser acompanhado através de plataformas digitais.

"Não sendo possível comemorar a festa da democracia como habitualmente, este ano a residência oficial irá cumprir a tradição de forma diferente, convidando os portugueses para um programa online", assinala-se.

Um dos momentos altos desse programa acontecerá ao fim da tarde com a apresentação de um concerto de Sérgio Godinho, acompanhado ao piano por Filipe Raposo.

Segundo o gabinete do primeiro-ministro, o concerto foi gravado esta semana nos jardins de São Bento e terá "uma plateia feita de cravos vermelhos, porque o público estará em casa".

"No ano em que Sérgio Godinho completa 50 anos de carreira, o Governo entendeu prestar pública homenagem a um dos grandes renovadores da música portuguesa, atribuindo-lhe a medalha de mérito cultural no dia em que se evoca a afirmação da liberdade", salienta-se no texto.

PUB

Antes, pelas 15:00, com a presença de António Costa, será inaugurada nos jardins de São Bento uma nova obra de arte pública, "A Poesia é" - uma escultura de Fernanda Fragateiro,

De acordo com o gabinete do primeiro-ministro, o concerto de Sérgio Godinho será disponibilizado nas diversas plataformas digitais do Governo no domingo, às 17.30 horas. E a RTP1 exibirá o concerto no mesmo dia, às 19.10 horas.

A cerimónia de Inauguração da escultura de Fernanda Fragateiro será transmitida em direto no Twitter, Facebook e Youtube do Governo.