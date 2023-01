Costa admite que verbas da descentralização eram insuficientes

O primeiro-ministro admitiu, esta terça-feira, que as verbas inicialmente distribuídas para os municípios no âmbito da descentralização de competências era insuficiente, destacando um aumento de 62 milhões de euros em duas das áreas.

"A radiografia que fizemos permitiu constatar que, na Educação e na Ação Social, havia uma carência de recursos financeiros, o país estava mal servido. No conjunto, vamos acrescentar 27 milhões na Educação e 35 milhões na Ação Social", afirmou António Costa, na cerimónia da assinatura do acordo para a descentralização de competências na Ação Social, que decorreu esta terça-feira em Coimbra.

Para o primeiro-ministro, o processo não começa nem acaba com a assinatura do acordo. "Permite que, aos poucos, deixemos de ser um dos países mais centralistas da Europa", sublinhou, apontando que há mais objetivos comuns entre a Administração Central e Administração Local.

"Temos finalmente a Lei das Finanças Locais a ser cumprida e ainda há muitas competências do Estado que podem ser exercidas a nível local", completou.

"País a uma velocidade"

A presidente da Associação Nacional dos Municípios Portugueses (ANMP), Luísa Salgueiro, considerou a assinatura do acordo "um dia feliz" e apontou que o objetivo passa por ter o país a uma velocidade.

"Dando o exemplo do acompanhamento dos processos do Rendimento Social de Inserção, havia técnicos com mil processos e outros com 30. A partir de agora, nenhum técnico poderá ter mais de 100 processos", exemplificou.

Os municípios têm até 3 de abril para assumir as competências na Ação Social, sendo que 136 já as aceitaram. "É um prazo razoável. É melhor fazer bem do que fazer rápido", defendeu Luísa Salgueiro.