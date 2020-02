Costa afirma que discurso de Centeno não lhe soou a despedida

Hoje às 16:45 Facebook

Twitter

Partilhar

O primeiro-ministro recusou que o seu ministro de Estado e das Finanças tenha feito um discurso de despedida do Governo, esta quinta-feira no parlamento, e Mário Centeno desvalorizou a questão sobre a sua continuidade no executivo socialista.

Perante os jornalistas, António Costa foi questionado se este foi o último Orçamento da responsabilidade do ministro de Estado e das Finanças, já que, para alguns observadores políticos, Mário Centeno terá feito, no final do debate do Orçamento, uma espécie de discurso de despedida.

Para António Costa, no entanto, esse discurso de Mário Centeno "não soou a despedida", e procurou logo a seguir desviar o assunto. "Este é o Orçamento da continuidade dos quatro anos anteriores", argumentou.

Perante a insistência dos jornalistas sobre a continuidade ou não no Governo de Mário Centeno, António Costa passou a palavra ao seu ministro de Estado e das Finanças.

"Acho que os portugueses estão mais interessados em que o Orçamento se execute com o mesmo rigor que os anteriores. Honestamente, acho que é isto que interessa aos portugueses", declarou.