Costa agradece a médicos alemães "magnífico gesto de solidariedade europeia"

O primeiro-ministro, António Costa, agradeceu esta sexta-feira à equipa médica militar alemã que deu apoio ao sistema de saúde português no combate à pandemia de covid-19, sublinhando tratar-se de "um magnífico gesto de solidariedade europeia".

"Agradeço à equipa médica militar alemã que ao longo de seis semanas trabalhou lado a lado com os nossos profissionais de saúde no combate à #COVID19. Foi um magnífico gesto de solidariedade europeia. Vielen Dank [Muito obrigado]", escreveu António Costa na rede social Twitter.

Os profissionais de saúde alemães que desde fevereiro deram apoio ao sistema de saúde português no combate à pandemia de covid-19 regressaramesta sexta-feira à Alemanha.

O ministro da Defesa Nacional, João Gomes Cravinho, o secretário de Estado Adjunto e da Saúde, António Lacerda Sales, e o embaixador da Alemanha em Portugal, Martin Ney, despediram-se da equipa alemã, que embarcou de regresso à Alemanha no aeroporto militar de Figo Maduro, em Lisboa.

Na quinta-feira, em declarações à agência Lusa, o porta-voz da equipa, Andreas Vossen, fez um "balanço muito positivo" da sua missão, com um total de 16 doentes tratados.

"O nosso balanço pessoal é muito positivo. Chegámos com vários profissionais de saúde experientes. Embora a equipa tenha sido criada especialmente para esta tarefa, os nossos procedimentos padrão fizeram com que rapidamente nos tornássemos um grupo bem coordenado", declarou.

Esta equipa foi a segunda a operar em Portugal, em substituição da que chegou no dia 3 de fevereiro.

Inicialmente estava previsto que esta equipa fosse substituída, na semana passada, por uma terceira que ficaria em Portugal até ao fim do mês de março, mas dada a evolução da pandemia no país as autoridades de saúde consideraram já não ser necessário.

Cada comitiva alemã foi constituída por 26 profissionais de saúde, entre os quais oito médicos, tendo a primeira trazido 40 ventiladores móveis e 10 estacionários, 150 bombas de infusão e outras tantas camas hospitalares.

Segundo Andreas Vossen, durante a sua missão em Portugal, a equipa médica alemã tratou 16 pacientes infetados graves, a maioria deles durante várias semanas.

Os profissionais de saúde alemães trabalharam no Hospital da Luz, em Lisboa, desde 8 de fevereiro, tendo ficado responsáveis em exclusivo pela Unidade de Cuidados Intensivos.

O processo de auxílio alemão a Portugal arrancou em 25 de janeiro, na sequência de um pedido de ajuda da ministra da Saúde, Marta Temido, à ministra da Defesa alemã, Annegret Kramp-Karrenbauer.

Na altura, a ministra da saúde justificou a opção de colocar a equipa de médicos militares alemães no Hospital da Luz com a possibilidade de poderem trabalhar todos juntos nas mesmas instalações.

A explicação foi dada por Marta Temido durante uma comissão parlamentar, em resposta a uma pergunta do Bloco de Esquerda sobre o motivo por que os clínicos alemães não tinham sido colocados numa unidade do Serviço Nacional de Saúde. De acordo com a ministra, o Hospital da Luz dispunha de instalações, mas não de profissionais de saúde.