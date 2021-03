Costa Andrade vê "pecados capitais" na lei da eutanásia

Hermana Cruz Hoje às 11:24 Facebook

O ex-presidente do Tribunal Constitucional, Manuel da Costa Andrade, vê alguns "pecados capitais" na lei da eutanásia, como o conceito de sofrimento intolerável e lesão definitiva. Os dois pontos apontados pelo presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, ao remeter o diploma para fiscalização preventiva.

Um mês depois de ter abandonado a presidência do Tribunal Constitucional (TC), Manuel da Costa Andrade quebrou o silêncio para falar sobre a lei da eutanásia, a poucos dias de ser conhecida a decisão do Palácio de Ratton sobre a fiscalização preventiva ao diploma, aprovado em votação final global a 29 de janeiro passado.

Num artigo de opinião, publicado no jornal Público, Manuel da Costa Andrade reafirmou o que dissera no Parlamento, em 2016, quando considerou que a eutanásia não é necessariamente um problema relacionado com a Lei Fundamental. "Isto não é um problema constitucional", sustentou quando ainda não era presidente do TC.

No artigo de opinião, Manuel da Costa Andrade insiste que se trata de uma "questão do direito ordinário". "Uma lei não será forçosamente inconstitucional por descriminalizar a eutanásia, mas sê-lo-á seguramente se desatender aquelas exigências", afirmou, lembrando que às Lei Fundamental cabe "reconhecer os valores". O ex-presidente do TC vê, nesse âmbito, "pecados", alguns "capitais" na lei que demorou um ano a ser aprovada no Parlamento,

Em causa, sobretudo os dois pontos sublinhados pelo presidente da República ao solicitar a fiscalização preventiva do diploma, que resultou de iniciativas legislativas do BE, PAN, PS, PEV e IL: os conceitos de sofrimento intolerável e lesão definitiva.

"A ser pertinente a primeira, será bastante o sofrimento psíquico, resultante de uma frustração (sentimental, profissional...) irreversível e com um impacto tão profundo e demolidor que a vida deixa de ter sentido e sobra apenas a vontade de morrer?", questionou o ex-presidente do TC.

"A prevalecer a segunda, que parece mais consentânea com uma leitura integrada do diploma: quid inde se o intolerável sofrimento psicológico está associado a uma "lesão definitiva de gravidade extrema"? Poderá antecipar-se a morte do desportista de elite que, perdendo as pernas num acidente, arrasta o sofrimento intolerável da perda irreversível do único modo de vida que dava sentido à sua existência e quer, decididamente, morrer?", prosseguiu.

Manuel da Costa Andrade deixou essas duas questões sem resposta. Mas apontou ainda que a lei "a lei esquece as diferenças entre eutanásia e suicídio". Já em relação aos profissionais de saúde envolvidos no processo, "ao cometer aos médicos o preenchimento dos vazios e silêncios e a fixação dos sentidos, a lei introduz contingência e variabilidade e sacrifica a autonomia do paciente".