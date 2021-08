Costa anuncia que 42% do PRR já está perto de ser contratualizado

João Vasconcelos e Sousa Hoje às 21:06 Facebook

Twitter

Partilhar

O Governo reuniu, esta quinta-feira, com a Comissão Nacional de Acompanhamento do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), em São Bento. No final, o primeiro-ministro apelou à "mobilização social" para acompanhar o Plano, anunciando que 15% das verbas já estão contratualizadas. Em breve, essa percentagem poderá ascender a 42%.

Segundo o site oficial do Governo, o encontro serviu para fazer um "ponto de situação" e "registar as recomendações" da equipa de António Costa e Silva, autor do PRR. "A recuperação já está em ação e o trabalho está no terreno", lê-se no comunicado.

Num vídeo que acompanha o texto, o primeiro-ministro revelou que "15% das verbas do PRR já estão, neste momento, contratualizadas". Esse montante ascende a 2.490 milhões de euros.

Segundo a nota, estão já "em curso" outras contratualizações, no valor de 4.465 milhões de euros. "Assim, no conjunto, 42% do PRR, correspondendo a 6 955 milhões de euros, está neste momento contratualizado ou em vias de o ser", lê-se. Ao todo, "já foram lançados 10 avisos de abertura de concursos e recebidas mais de 16 000 candidaturas".

Aproveitar "cada cêntimo"

António Costa salientou a importância de "mobilizar" empresas, autarquias e o setor social "para garantir a boa execução deste Plano". O chefe do Governo quer garantir que cada "cada cêntimo" do PRR é "devidamente aplicado".

Costa revelou que, na reunião, foi apontada a necessidade de "melhorar a informação e o esclarecimento" dos agentes económicos e da sociedade em geral. Nesse sentido, apelou a que os portugueses consultem concursos, contratos e "oportunidades" disponíveis, nomeadamente através do Portal da Transparência, do site "Recuperar Portugal" ou da newsletter semanal com o mesmo nome.

PUB

"Não podemos perder esta oportunidade única para transformar Portugal", concluiu o primeiro-ministro, apelando à participação de todos.