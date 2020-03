Costa anuncia remuneração parcial para pais que ficam com filhos em casa

JN/Agências Ontem às 23:18 Facebook

Twitter

Partilhar

O primeiro-ministro prometeu esta quinta-feira criar, "em conjunto com as entidades patronais", um mecanismo para assegurar a "remuneração parcial" dos pais que fiquem em casa com os filhos pelo fecho das escolas devido ao surto de Covid-19.

O anúncio foi feito por António Costa numa comunicação ao país, a partir da Residência Oficial de São Bento, em Lisboa, para anunciar algumas das medidas de resposta, em Portugal, à pandemia, neste caso para tentar assegurar a proteção no emprego.

O executivo irá criar "um mecanismo especial que assegure a remuneração parcial", em conjunto com as entidades patronais de forma a minorar o impacto negativo no rendimento das famílias", dado que a lei não prevê qualquer medida para situações deste tipo, em que os pais têm que de ficar em casa com os filhos devido à suspensão das atividades letivas presenciais.

Os apoios a familiares que estão com um filho de quarentena ou as baixas médicas vão ser "extensíveis aos trabalhadores independentes", ou seja, que trabalham com recibos verdes, afirmou ainda.

Após a declaração ao país, António Costa e os restantes ministros seguiram para a Presidência do Conselho de Ministros onde vai terminar a reunião do Governo iniciada hoje de manhã, e interrompida para os encontros com os partidos políticos.

As medidas do plano de contingência vão ser detalhados, mais tarde, numa conferência de imprensa na Presidência do Conselho de Ministros.