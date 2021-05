Costa assinala 1366 contratações no Dia Internacional do Enfermeiro

JN/Agências Hoje às 10:25 Facebook

O primeiro-ministro, António Costa, saudou, esta quarta-feira, os enfermeiros e o seu "trabalho incansável" durante a pandemia, anunciando a publicação do despacho que prevê a contratação de 2474 profissionais de saúde, entre os quais 1366 enfermeiros.

"O SNS é construído pelos seus profissionais. Por isso, é hoje publicado o despacho que prevê a contratação de mais 2474 profissionais de saúde, entre os quais 1366 enfermeiros. Prosseguimos a trajetória de reforço do SNS, que se revelou essencial na crise pandémica", escreveu António Costa na rede social Twitter.

No Dia Internacional do Enfermeiro, que se assinala esta quarta-feira, o líder do Governo quis saudar "todos os profissionais de enfermagem" e agradecer "o empenho e dedicação com que, ao longo do último ano, têm enfrentado a pandemia".

"Com o seu trabalho incansável, os enfermeiros foram verdadeiramente decisivos no processo de recuperação de tantos que contraíram a covid-19 e agora na campanha de vacinação", lê-se na conta oficial do primeiro-ministro.

O Dia Internacional do Enfermeiro assinala-se a 12 de maio, dia do nascimento de Florence Nightingale, considerada a fundadora da enfermagem moderna.