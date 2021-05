Costa atira debate sobre a regionalização para 2024

João Vasconcelos e Sousa Hoje às 11:08 Facebook

Líder do PS, recandidato ao cargo, entregou moção a apresentar ao Congresso. Rejeita aproximação a um PSD "complacente" face ao Chega.

O primeiro-ministro e líder do PS, António Costa, quer abrir um "debate público" sobre a regionalização "no final de 2024", caso seja reeleito secretário-geral socialista em junho. Se vencer as eleições internas, garante que nunca se aproximará de um PSD "complacente" com o Chega, preferindo prosseguir a via das negociações à Esquerda. E, para manter BE e PCP por perto, está disposto a rever a lei laboral.

À saída da sede do PS, em Lisboa - onde entregou a moção de estratégia global a apresentar ao Congresso -, Costa revelou querer "abrir um debate público sobre a regionalização" em 2024. Até lá, pretende "consolidar" a descentralização" e o "reforço das competências das CCDR"; feito o "balanço" desses processos, colocará na agenda a criação das regiões, garantiu.