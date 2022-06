Costa: Cavaco está preocupado "com o seu lugar na História"

JN Hoje às 17:00 Facebook

O primeiro-ministro António Costa diz que leu o artigo do antigo presidente da República e que não tem muito a responder. "[Cavaco Silva] preocupa-se bastante com o seu lugar na História. Eu estou preocupado com o futuro dos portugueses", disse o primeiro-ministro, em declarações à margem de um almoço na Câmara do Comércio e Indústria Luso Espanhola, esta sexta-feira, em Lisboa.

Questionado pelos jornalistas sobre o artigo de opinião de Cavaco Silva publicado na quarta-feira, António Costa disse que partilha da mesma visão que o antigo presidente da República tem em relação ao futuro do país, mas discorda relativamente às questões políticas. "Quanto à política, eu acho que visa outros e não propriamente eu", disse.

Sem se detalhar nas mensagem políticas que Cavaco escreveu, designadamente no facto de agora serem "colegas no que à conquista de maiorias absolutas diz respeito", António Costa revelou que, tal como fez para homenagear o trabalho de Mário Soares e Francisco Pinto Balsemão, tenciona fazer o mesmo com Cavaco. "Espero fazer uma homenagem, em 2025, dos 40 anos da tomada de posse de Cavaco Silva [como primeiro-ministro]. E espero contar com o doutor Cavaco Silva", afirmou.

O primeiro-ministro referia-se a uma homenagem semelhante à que já organizou pela celebração dos 40 anos da tomada de posse de Mário Soares, em 2016, e de Pinto Balsemão, em 2021.

Estas são as primeiras declarações públicas de António Costa em relação ao artigo publicado no dia 1 de junho no jornal "Observador" e quando a CNN anuncia uma entrevista a Aníbal Cavaco Silva, esta sexta-feira.