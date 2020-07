Costa: "Centeno tem todos os créditos para ser excelente governador"

JN/Agências Hoje às 21:43, atualizado às 22:11 Facebook

O primeiro-ministro considerou, esta terça-feira, que o ex-ministro das Finanças Mário Centeno "tem todos os créditos" para ser um excelente governador do Banco de Portugal.

Esta posição foi transmitida por António Costa numa conferencia de imprensa conjunta com o primeiro-ministro italiano, Giuseppe Conti, em São Bento, depois de interrogado sobre a sua expectativa em relação à audição do seu ex-ministro das Finanças no Parlamento, na quarta-feira.

Mário Centeno vai ouvido na Comissão de Orçamento e Finanças da Assembleia da República - audição obrigatória por lei antes de poder suceder a Carlos Costa no cargo de governador do Banco de Portugal, embora não tenha tem caráter vinculativo.

"Tenho a certeza de que a audição do professor Mário Centeno confirmará o que todos os portugueses foram sabendo sobre ele ao longo destes cinco anos enquanto ministro das Finanças", declarou António Costa, acrescentando depois que Centeno é "um grande economista e um grande profissional que foi um excelente ministro das Finanças". "Portanto, tem todos os créditos para poder ser um excelente governador do Banco de Portugal", rematou.