Costa confiante de chegar a entendimento com Moreira sobre descentralização

O primeiro-ministro admitiu, este sábado à tarde, ter falado com o presidente da Câmara do Porto sobre o processo de descentralização. António Costa diz que não chegaram a um entendimento, mas está confiante que os diferendos serão resolvidos com o diálogo.

Costa participa, este sábado no Porto, num evento da Conferência sobre o Futuro da Europa, uma iniciativa da União Europeia que recebeu durante vários meses propostas dos cidadãos europeus. O primeiro-ministro chegou a Serralves, acompanhado do presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira.

"Obviamente não podia vir ao Porto sem falar com presidente da câmara sobre um tema que nos apaixona aos dois, a descentralização. Para saber como se encontram soluções para problemas que inevitavelmente existem", afirmou aos jornalistas.

Costa referiu que os "problemas das câmaras grandes não são os mesmos que se aplicam à generalidade dos municípios". De recordar que o executivo portuense aprovou a saída do município da Associação Nacional dos Municípios Portugueses (ANMP). A deliberação segue agora para votação na Assembleia Municipal do Porto.

Parte do diferendo entre Rui Moreira, a ANMP e o Governo prende-se com os montantes envolvidos na transferência de competências, sobretudo na área da Educação. A ministra da Coesão já admitiu que os valores, de 20 mil euros por escola, serão revistos.

"Havendo vontade do Estado de passar para os municípios as competências necessárias para que possa exercer melhor, porque estão mais próximos das pessoas, as dificuldades vão ser ultrapassadas", acrescentou António Costa.

No mesmo evento, além do presidente da Câmara do Porto e do primeiro-ministro, está também presente a presidente da ANMP, Luísa Salgueiro.