Costa consegue a maioria que queria e esmaga ex-parceiros

PS com estabilidade para governar quatro anos. Rio abre a porta à saída do PSD. Chega em 3.º e IL em 4.º BE e PCP com fortes derrotas. PAN só segurou deputada por Lisboa.

António Costa e o PS são os grandes vencedores destas eleições antecipadas, conseguindo a desejada maioria absoluta que só José Sócrates tinha alcançado em 2005, e ganhando em todos os distritos (à exceção da Madeira). O PSD cresce em votos mas não em deputados (27,8%), enquanto, à sua Direita, Chega (7,1%) e Iniciativa Liberal (4,9%) passam a terceira e quarta forças políticas. À custa disso, o CDS desapareceu do Parlamento, onde também BE e PCP reduzem drasticamente o número de deputados, bem como o PAN, que só elegeu Inês Sousa Real. O Livre manteve o deputado por Lisboa.