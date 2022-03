Costa considera fora da atualidade questão dos nomes do futuro Governo

JN/Agências Hoje às 22:06 Facebook

Twitter

Partilhar

O primeiro-ministro considerou fora da atualidade a questão dos nomes que farão parte do seu futuro Governo, alegando que importa aguardar pelos resultados das eleições no círculo da Europa e pela constituição da Assembleia da República.

António Costa assumiu esta posição em declarações aos jornalistas, depois de ter participado numa reunião do Conselho Permanente da Concertação Social sobre as consequências económicas, sociais e políticas da guerra na Ucrânia.

Interrogado se a situação de guerra na Ucrânia poderá levá-lo a mudar de planos na formação do seu novo Governo, designadamente mantendo Augusto Santos Silva como ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, bem como em relação à pasta da Defesa, o líder do executivo respondeu: "Essa pergunta é muito interessante, mas é para daqui a umas semanas".

António Costa referiu que "o calendário de posse do novo Governo foi alterado por via da repetição das eleições no círculo eleitoral da Europa, que terão lugar no próximo fim de semana".

"A única coisa que se torna atual é apelar aos nossos concidadãos recenseados pelo círculo da Europa a que votem massivamente nos próximos dias 12 e 13 para a eleição de dois deputados que os representarão na Assembleia da República. Todas as outras questões perderam atualidade", sustentou.

De acordo com o primeiro-ministro, em primeiro lugar, importa "aguardar pela votação dos eleitores no círculo da Europa, pelo apuramento dos resultados e pela constituição da Assembleia da República".

"Então, depois, poderei apresentar ao senhor Presidente da República [Marcelo Rebelo de Sousa] os nomes que integrarão o próximo Governo", acrescentou.