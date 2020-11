Costa convoca Comissão Política do PS para "primeira decisão" sobre presidenciais

JN/Agências Hoje às 17:55 Facebook

O secretário-geral do PS convocou para sábado uma reunião da Comissão Política para votação da proposta que será elaborada pela direção dos socialistas sobre o posicionamento deste partido em matéria de eleições para as presidenciais.

A reunião da Comissão Política do PS convocada por António Costa antecede a reunião sobre o mesmo tema da Comissão Nacional, o órgão máximo deste partido entre congresso, que tem início previsto para as 14.30 horas, no cineteatro Capitólio, situado no Parque Mayer, em Lisboa.

Esta sexta-feira ao fim da tarde, também sobre o tema das presidenciais, António Costa reúne-se com os presidentes das federações e, logo depois, terá o Secretariado Nacional, o órgão de direção executiva deste partido.

Com esta sucessão de reuniões, o líder dos socialistas e primeiro-ministro pretende que a posição oficial do PS em relação às eleições para o presidente da República parta do Secretariado Nacional, o órgão de direção executiva, sendo depois aprovada formalmente pelos restantes órgãos nacionais do partido: a Comissão Política e a Comissão Nacional.

Em relação à questão das presidenciais, a maioria dos dirigentes socialistas parece inclinar-se para aprovar o princípio da liberdade de voto como orientação, apesar de já estar no terreno a candidatura presidencial da ex-eurodeputada socialista Ana Gomes.

Da mesma forma, também se prevê que esteja fora de questão um eventual apoio formal do PS à eventual recandidatura presidencial de Marcelo Rebelo de Sousa, embora figuras socialistas como o presidente da Assembleia da República, Ferro Rodrigues, o antigo ministro da cultura João Soares e o dirigente socialista Álvaro Beleza já tenham transmitido a sua intenção de votar no atual chefe de Estado.

Além destes socialistas, também o presidente da Câmara de Lisboa, Fernando Medina, ou o ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, elogiaram a forma como Marcelo Rebelo de Sousa tem exercido o seu mandato de presidente da República.

Já o primeiro-ministro, António Costa, transmitiu esta sexta-feira, em entrevista à Antena 1, um sinal de afastamento político em relação à candidatura presidencial de Ana Gomes, dizendo que até agora ainda não falou com a ex-eurodeputada socialista sobre a sua entrada na corrida a Belém.

Em abril passado, durante uma visita que fez com o presidente da República à fábrica da Autoeuropa, em Palmela, António Costa antecipou que Marcelo Rebelo de Sousa será reeleito chefe de Estado caso se recandidate.

Nestas reuniões das comissões Política e Nacional, no sábado, é quase certo que será reprovada a proposta da corrente minoritária, de Daniel Adrião, no sentido de o PS realizar um referendo interno, por voto eletrónico, sobre o seu posicionamento face às presidenciais de janeiro de 2021.